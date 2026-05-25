相続と贈与、どちらも結果的に財産が移転するものですし、一定額以上からは税金が発生します。しかし、財産が移転する根拠が贈与なのか相続なのか判断できなければ正しく納税することができません。 そこで今回は、亡くなった親から死因贈与で2000万円を受け取ったと仮定し、贈与税と相続税について考えていきます。 死因贈与においてかかる税金は原則として相続税 死因贈与とは、「自分が亡くなった際に財産を渡