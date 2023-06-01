『マイティ・ソー』シリーズの神話ファンタジー×逞しい筋肉アクション、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのはみ出し者チーム結束×SFアクション、『X-MEN』シリーズの個性豊かな能力者たちによる異能バトル、『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』の冒険パーティ感と王道ファンタジーの楽しさ……。 THE RIVER読者なら、きっとこういう要素にワクワクでき