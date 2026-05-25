【漫画】本編を読む『不倫撲滅委員会 裏切るヤツは許さない』（セイナ：原作、サトウチセ：漫画/KADOKAWA）は、夫の浮気やモラハラに、真正面から立ち向かう女性たちの姿を描いた、友情と制裁の物語だ。主人公は、元女子高手芸部で同期のジュリ、セナ、秋子、冬美4人。それぞれが浮気やモラハラといった「結婚の闇」を経験してきた女性たちだ。手芸部出身という一見おとなしそうなイメージがミソで、針と糸で布をつなぎ合わせる