武雄競輪場で「第７３回全日本プロ選手権自転車競技大会」が２５日に行われ、スプリントは小原佑太（３０＝青森）が優勝した。スプリント１／２決勝でナショナルチームの先輩だった雨谷一樹を下して、迎えた決勝はこちらも元ナショナルの河端朋之だ。１回戦では大差をつけられて完敗。「ナショナルチームにいた時から河端さんに勝ったことがなかった」と後がない厳しい状況だったが、２回戦でホームから思い切ってカマシて押