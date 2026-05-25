２５日正午ごろ、東京中央区銀座の商業施設「ＧＩＮＺＡＳＩＸ（ギンザシックス）」で、スプレーのようなものが噴射され「ロビーで刺激臭がする。みんなが咳をしている」と居合わせた女性から１１０番があった。この騒動で現場付近にいた２５人が体調不良を訴え、うち１５人が病院に搬送されたが、いずれも意識はあるという。現場は東京メトロ銀座線の銀座駅から南西約２００メートルの繁華街のギンザシックスに入る三井住