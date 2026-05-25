HOMINISオリジナル企画「花澤香菜をつくる6つのピース」。2つ目のテーマは「歌・アーティスト活動」。キャラクターソングをきっかけに歌う楽しさを知り、2012年にアーティストデビューしてから、自分自身の声で音楽を届け続けてきた花澤香菜。最初は声優としての活動の延長線上にあった歌は、レコーディングやライブを重ねる中で、花澤にとって欠かせない表現の場になっていった。レコーディングで感じるものづくりの面白さ、ライ