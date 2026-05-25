若年性アルツハイマー型認知症を患うかおりさんと夫・しんごさん 「若年性アルツハイマー型認知症」を患う妻と、6年近く介護を続けている夫。病気が進行する中で、2人が模索する「新たな道」とは？ （岡山県在住 夫／しんごさん［55］）「これからがもっと大変かも分からないけど、頑張りましょうよ、母さん。なるべく施設には入れたくないので……一緒におりたいから。なぜなら、好きだから。母さんがよ、母