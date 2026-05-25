Ray㋲のナナ、紗来、紅葉が恋バナをするために集結！そこで今回は、恋愛観や失恋話、恋テクなどなど時間を忘れてノンストップだった3人の赤裸々トークを大公開しちゃいます。3人が“恋愛するとこうなる”を本音で語ってくれました♡Rayモデルと恋愛トークしましょ恋する乙女に捧ぐ♡Rayのファンミーティングイベントで大盛り上がりだったRay㋲と読者のお話会。当日、答えられなかった質問がたくさんあるので