ソフトバンク・大津亮介投手が２５日、交流戦開幕白星を誓った。２６日の巨人戦（東京ドーム）に先発予定。この日はみずほペイペイドームで投手練習に参加し、空路で東京に移動した。今季ここまで７試合の登板（４勝１敗）で、全試合クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）の右腕は「特別な感じではなく、いつも通りいきたい」とリラックスした表情で話した。今季は開幕投手を務めた上沢がコンディション不良、徐、