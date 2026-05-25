RODEO CROWNS WIDE BOWLから、ブランドの人気マスコット「RODDY」のバースデーを記念した、セサミストリートとのスペシャルコラボが登場♡2026年5月28日（木）より全国店舗＆WEBSTOREで発売されます。カラフルで遊び心たっぷりなデザインは、夏コーデの主役になること間違いなし。アパレルから雑貨まで揃う限定コレクションを、ぜひチェックしてみて♪ POPで可愛い限定アパレル♡ 今回の