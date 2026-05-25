「ハンズ渋谷店」が今年11月で営業を終了し、48年の歴史に幕を下ろすことが分かりました。ハンズによりますと、東京・渋谷区にある「ハンズ渋谷店」の営業を今年11月で終了するということです。ハンズ渋谷店は東急ハンズ渋谷店として1978年に開業し、豊富な品揃えで幅広い世代に親しまれてきましたが、2022年にホームセンターを運営する「カインズ」の傘下に入り、店名を変更し営業を続けてきました。閉店の理由として「賃貸契約の