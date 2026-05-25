おととし、北海道江別市で男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件で、起訴された6人のうち3人の初公判が始まりました。冒頭陳述で執ような暴行が続き、エスカレートしていく様子が語られました。強盗致死などの罪に問われているのは、大学生だった川村葉音被告（21）と高校生だった滝沢海裕被告（当時18・特定少年）、そして、当時16歳の少年の3人です。3人はおととし10月、江別市内の公園で、同じく起訴されている八木原亜麻被告