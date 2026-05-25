週明け２５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比７８０円５９銭（１・５６％）高の５万７１０円９５銭だった。３営業日連続で上昇した。全銘柄のうち、５３％にあたる１７６銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、１８１９円１２銭（２・８７％）高の６万５１５８円１９銭で最高値を更新し、初めて６万５０００円台に乗せた。日経平均への寄与度が大きい人工知