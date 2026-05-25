三重県四日市市で53歳の女性が殺害された事件で、ケガをして入院中だった義理の弟が逮捕されました。四日市市川島新町で今月16日、自宅の庭でパート従業員の田中直美さん(53)が胸など複数箇所を刺されて倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡しました。直美さんの夫の弟にあたる新聞配達員・田中俊宏容疑者(57)も腹などを自ら刃物で切り付け入院していましたが、警察は25日、ケガの回復を待って直美さんを殺害し