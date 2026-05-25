東京・池袋のガールズバーの女性従業員に売春をさせた罪に問われている女に対し、東京地裁は拘禁刑1年6か月、執行猶予3年、罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。池袋にあるガールズバーの元従業員・田野和彩被告（21）は、店長の男とともに別の女性従業員に売春をさせたとして、売春防止法違反の罪に問われています。東京地裁は、きょうの判決で、「店長の男の暴力などで逆らえない状況の被害者に売春を指示した。利欲的で被害