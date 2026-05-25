「ETC2.0」の割引内容やメリットとは？高速道路には日々多くの車両が通行しており、物流や通勤のほか、遠方への外出の際などに利用されています。高速道路というと「通行料金が高い」というイメージを持つ人も少なくありませんが、さまざまな割引サービスが展開されています。【画像】これが「2030年に使えなくなる」ETC車載器の見分け方です！（11枚）たとえば「平日朝夕割引」では、平日の6時〜9時と17時〜20時の間にETCを