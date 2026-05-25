今年3月に初めて開かれたかがわマラソンは、2回目の開催が来年3月21日に決まりました。 【写真を見る】「かがわマラソン2027」2回目の開催は来年3月21日にランナーの募集は9月末ごろ～11月下旬予定 ランナーの募集は9月末ごろから 高松市で開かれた実行委員会の総会で決まりました。「かがわマラソン2027」の開催日は来年3月21日(日)で、フルマラソンは午前10時、ファンランの3キロは10時半、1キロは11時半