きのう（24日）千葉県で行われた女子ゴルフ「ブリヂストン・レディス」で岡山市出身の桑木志帆選手がアルバトロスを達成、国内女子ツアーで11年ぶりの快挙です。 ブリヂストン・レディス最終日、2番のロングホール桑木選手が第2打を打つと…なんとそのままカップイン。国内女子ツアーでのアルバトロスは、2015年以来11年ぶり史上12人目の快挙です。順位も4位と上位に食い込みました。（桑木 志帆 選手)「打った