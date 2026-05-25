ロンドンで開かれた卓球の世界選手権で女子団体の銀メダルに輝いた張本美和選手が、おととい（23日）香川県三豊市を訪れ、地元の中学生などと交流しました。 【写真をもっと見る】中学生たちと交流する張本美和選手 「世界ランク3位」卓球女子の日本のエースを約600人が出迎え （張本美和選手）「私も香川県に来るのは初めてなので、短い時間ですが、きょうはよろしくお願いいたします」 Tリーグなどが卓球の魅力