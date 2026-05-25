美しい姿から「森の宝石」ともいわれる渡り鳥・ブッポウソウ。今年も子育てのため岡山県吉備中央町に帰ってきました。その姿を写真に収めようと、全国から多くの人が訪れています。 【写真をみる】「森の宝石」ブッポウソウの求愛の姿 絶滅危惧種の渡り鳥が東南アジアから飛来 瑠璃色の体から「森の宝石」とも呼ばれる、絶滅危惧種の渡り鳥・ブッポウソウです。吉備中央町は国内有数の繁殖地。毎年5月になると、子育てのために