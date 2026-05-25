私はマユミ。運動会なのに注意を無視して犬を歩かせるキラトくんパパ。酔ってふらつく足取りでリードを長く伸ばし、下級生を驚かせる姿には、嫌な予感しかありません。健気なキラトくんが「父さんはお酒を飲むといつもああなっちゃう」と肩を落とす姿を見ていると、不憫でなりません。先生の警告もヘラヘラと聞き流す親の身勝手な振る舞いは、もはや痛々しいレベルどころではありません。周囲への迷惑も子の羞恥心も顧みない彼らの