岡山県吉備中央町の山本雅則町長が、3年前、有権者の飲食代の一部を支払っていたとして公職選挙法違反の疑いで書類送検されました。山本町長は容疑を否認しています。 【写真を見る】吉備中央町の山本雅則町長を書類送検有権者の飲食代の一部を支払った公職選挙法違反の疑い「寄付行為にはあたらないと当初から思っています」と否認【岡山】 捜査関係者や町長本人への取材で明らかになりました。吉備中央町の山本雅則町長は、2