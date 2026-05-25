齋藤飛鳥が5月24日、自身のInstagramを更新。プレゼンターを務めたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード 2026』で着用した鮮やかな青の着物姿を披露している。 （関連：【写真】齋藤飛鳥の鮮やかな着物姿に反響） 齋藤はInstagramに「プレゼンターとして参加させていただきました」と報告し、この日着用した着物姿の写真を投稿。 授賞式前に行われたフォトコールでの写真、夜景を