赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？第17話おかげで【編集部コメント】スバルさん、よかったですね！ソウイチさんは家族経営の企業の跡取りで、スバルさんを助けるだけの資金を調達することができた