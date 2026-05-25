ＮＰＴ＝核拡散防止条約の再検討会議は、最終文書を採択できず閉幕しました。３回連続での「決裂」に県内の被爆者からは落胆の声があがりました。 ＮＰＴ再検討会議はニューヨークの国連本部で約４週間開かれ核軍縮などについて各国が議論を重ねてきました。 最終文書案をめぐっては各国の対立点を減らすため内容が大幅に絞り込まれましたが、イランの核開発を巡る記述などが焦点となり採択には至りませんでした。