今シーズン限りでの引退を発表した、北海道下川町出身でスキージャンプの伊藤有希選手と、師匠であるレジェンド・葛西選手が練習を公開しました。土屋ホームスキー部に所属する葛西紀明選手兼監督、伊藤有希選手ら所属４選手が早朝から浜辺をランニング。その後はローラーを使い、ジャンプ台での動きを想定した基礎トレーニングを行いました。さすがは宮古島、５月２５日の気温は３０℃