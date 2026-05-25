中東情勢の影響で県発注の工事6件が一時、中止していましたが、県は5月25日、そのうち3件について工事の中止を解除したと発表しました。中東情勢の影響で、塗料やシンナーなど建設資材の調達が不安定となり、県発注の外壁改修工事6件が一時中止されていました。県は5月25日、そのうちの県営住宅3件の工事中止を解除すると発表しました。県によりますと、塗料やシンナーなどの建築資材が徐々に入荷しているという