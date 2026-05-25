＜全米オープン最終予選（日本会場）一日競技◇25日◇日野ゴルフ倶楽部 キングコース（滋賀県）◇6989ヤード・パー70＞6月12日に開幕する「全米オープン」（シネコック・ヒルズGC/ニューヨーク州）の出場権をかけた最終予選会が終了した。一日2ラウンド、計36ホールの戦いの末に切符を手にしたのは大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平の3人。いずれもメジャー初出場となる。なお、河本力は2年連続で補欠に回った。【写真】シネコック・