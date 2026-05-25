5月26日（火）の近畿地方は晴れて日ざしが強く、30℃以上の気温の高さになる所も多いでしょう。 晴天をもたらす高気圧は東へと離れていきますが、まだ近畿地方の方へ勢力を残すでしょう。 ただ、西からは前線や低気圧が近づいて来ていて、27日（水）にかけてゆっくり天気は下り坂になりそうです。日中は日ざしがたっぷりで、日なたは暑く感じられそうです。夕方以降は雲の増える所が多くなってきますが、火曜のうちは天