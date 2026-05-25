25日正午ごろ、東京・銀座の複合施設「GINZA SIX」に入る銀行のロビーで、男が催涙スプレーとみられるものを噴射して、逃走する事件があり、26人がケガをしました。現場から中継です。現場となった銀行の前です。鑑識作業が始まる前まで、あちらの柱にオレンジ色のシミのような跡が確認できていたのですが、今は白い紙が貼られています。警視庁などによりますと、25日正午ごろ、中央区銀座6丁目にある複合施設「GINZA SIX」に入る