警察は指名手配された男が以前住んでいた、殺害現場の隣家を家宅捜索しました。 兵庫県たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が殺害された事件。 警察は千尋さんに対する殺人容疑で、住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）の逮捕状をとり、全国に指名手配しています。 大山容疑者は10年ほど前まで、田中さん母娘の自宅の隣の家に住んでいたということです。 現在は空き家になっていますが、捜