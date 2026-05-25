熊本地震の発生から10年。天皇皇后両陛下が、今年9月末に熊本県の被災地を訪問される方向で、宮内庁が調整を進めていることが分かりました。 【写真を見る】両陛下が9月末に熊本訪問へ来熊は即位後初9月29～30日の1泊2日で調整 関係者によりますと、天皇皇后両陛下の熊本県訪問は、9月29日から30日の1泊2日の日程で、調整が進められているということです。 即位後の熊本訪問は初 発生から今年で10年となった熊本地震