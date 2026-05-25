「川口市営第４回１節」（２５日、川口）黒川京介（２７）＝川口・３３期＝が２日目１２Ｒの準決勝戦で１着。自身２度目の１０連勝を達成した。レースは２０線８枠から２周目で早々と２番手につけ、４周１角で伊東玲衣（川口）を差して快勝した。準決へ向けて調整を試したが、結局は初日の状態で出走。「タイヤだけ替えた。悪くないと思う」と冷静に振り返った。２度目の１０連勝については「（今節は）偶然、２回走りがあ