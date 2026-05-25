女優の沢尻エリカが２３日放送の日本テレビ系「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」に出演した。沢尻は「最近、ハマった趣味」の話題に「真冬の滝行」と回答。ＭＣのＳｎｏｗＭａｎ・佐久間大介を驚かせた。沢尻は「初めてやったのは、１年前の１月。京都に用事があったんですよ。京都にせっかく行くから、その周辺で何かできることないかな？って探してたんです。『滝行か…。やってみるか！』と思って。気合入れたいなと