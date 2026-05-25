【WWE】RAW（5月18日・日本時間19日／ノースカロライナ・グリーンズボロ）【映像】“規格外”の飛距離でカメラマンも被弾規格外の身体能力でポストを“ひとっ飛び”で場外へ舞ったレスラーがカメラマンに激突。撮影中に横転するハプニングに「カメラマン被弾」「カメラどうなった」とファンが騒然となった。それはセス・ロリンズ対オースティン・セオリーの試合で起こった。約10分超えの攻防の末、セスがスーパーキック〜ペデ