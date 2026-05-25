フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄 ラジオマガジン』。5月25日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏とトークを繰り広げた。 マライ「今回のテーマは、アンフェアです。最近、本当に言論空間が汚されている気がしていて、やっぱりポピュリズムが台頭してるんですよね。では、なぜフェアでは勝てないのかっていう