お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。5月25日の放送は、ミュージシャンでラッパーのダースレイダー氏を招いて話を聞いた。 大竹「ダースレイダーさんは人工透析を受けていらっしゃいます。全国で人工透析を受けている方は今34万人。この方たち全員が、