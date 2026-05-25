24日に行われた石川県珠洲市の市長選挙で6選を果たした泉谷満寿裕氏。25日はテレビ金沢を訪れ、復興公営住宅の早期整備の他、最先端の技術を活用した街づくりへの意欲などを語りました。珠洲市・泉谷 満寿裕 市長：「以前よりもより安全で、より快適な街にしていきたい。そのために道幅を広げるところも必要だと思いますし、AIですとかドローンの活用、そういったものを通した農業の推進ですとか、最先端の取り組みを取り入