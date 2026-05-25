ベリタスは5月15日から、シンガポール発のスキンケアブランド「RE:ERTH(リ・アース)」の日焼け止め美容液「Radiance Defense(ラディアンス・ディフェンス)」を日本国内の医療機関専売品として展開開始した。日焼け止め「美容液」Radiance Defense(ラディアンス・ディフェンス)同製品は、国内最高レベルの防御力(SPF50+/PA++++)を備え、紫外線(UVA・UVB)だけでなく、近赤外線、ブルーライト、DAMPs(ダメージ関連分子)といった現代の