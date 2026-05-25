プラマイゼロは5月15日、デザイン家電ブランド「±0(プラスマイナスゼロ)」より、家庭にあるキッチンペーパーをフィルター代わりに使える掃除機「カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)」を発売した。カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)同商品は、専用のカセット式ホルダーにキッチンペーパーを1枚挟んでセットするだけで、集じんフィルターとして機能する新発想のクリーナー。掃除後はゴミやホコリを包んだキ