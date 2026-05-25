【モデルプレス＝2026/05/25】ミニストップ株式会社、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」を展開する株式会社INFORICH、および位置情報マーケティングプラットフォーム「pinable」を提供するAdvertisementMind株式会社が、コンビニエンスストアを日本最大の応援拠点（推し活スポット）へと進化させる共同プロジェクトを開始。第一弾としてONE LOVE ONE HEART（ワンラブワンハート）を応援するプロジェクトを5月2