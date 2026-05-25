【気象庁の予想天気図】に「熱帯低気圧」「台風」 26日（火）予想天気図に「熱帯低気圧＝台風のたまご」が現れました。その「熱帯低気圧」はさらに発達し、27日（水）の気象庁の予想天気図では「台風」として予想されています。 【どこに位置する？】「熱帯低気圧」「台風」 26日（火）予想天気図に、「熱帯低気圧＝台風のたまご」を表す「TD」が現れました。「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧