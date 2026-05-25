25日午前、愛知県岡崎市で、患者を乗せた救急車がトラックと接触しました。搬送中の女性にけがはありませんでした。 消防によりますと25日午前10時40分ごろ岡崎市の片側3車線の県道26号線で、救急車がトラックを追い抜く際に、救急車の左のミラーとトラックの側面が接触しました。 救急車は幸田町内の病院から40代の女性を岡崎市内の病院に移している途中で、サイレンを鳴らして走行し、事故時に第一通行帯に