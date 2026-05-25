リオン・マイケルズが主宰する〈Big Crown Records〉は、NYブルックリンを拠点としながら様々な国のヴィンテージなソウルやファンクを送り出している。2024年にアルバム・デビューしたジ・マーローズ（Thee Marloes）も、この数年で〈Big Crown〉屈指の人気グループとなった人たちだ。インドネシア第2の都市として知られるスラバヤ出身の3人組で、デビュー・アルバム『Perak』のタイトルもスラバヤの貿易港にちなんだものだという