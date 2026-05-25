ドル指数低下、中東情勢の改善期待で＝ロンドン為替 週明けのマーケットではドル指数が低下している。先週末NY終値99.239から東京午前には98.951まで低下した。その後、ロンドン序盤には99.106まで一時反発も、足元では99.00付近へと再び軟化している。10日移動平均線（99.003）をめぐる水準となっている。 中東情勢の改善期待、原油安などとともに有事のドル買いに巻き返し圧力が働いている。 ドルインデック