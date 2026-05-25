今年２月に硬式野球部員２人が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で書類送検され、部員のＳＮＳ不適切利用で今月９日まで３か月の対外試合禁止処分を受けた日大三（東京）が２５日、処分後初めて取材に応じた。東京・町田市内の同校グラウンドで、三木有造監督（５２）が報道陣に対応し、今夏の西東京大会に出場する意向を明らかにした。同校野球部は２月１２日から活動を休止し、３月７日に春季東京都大会の出場辞退を発表。その