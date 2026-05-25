タレントのマツコ・デラックスが２５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。東京・渋谷区がゴミのポイ捨て対策として、６月からポイ捨てした人から２０００円の過料の徴収を始めることについて、私見を述べた。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで、同区内全域で６月１日からゴミを路上などに捨てた人から、その場で過料を徴収することについて聞