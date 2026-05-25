“関西最高級タワマン”とされる大阪駅前の分譲マンション『グラングリーン大阪 THE SOUTH RESIDENCE』の販売概要が決定し、25日に公表された。【画像複数】大阪駅前の“関西最高級タワマン”…スイートルームのよう大阪駅から徒歩3分の「グラングリーン大阪 THE SOUTH RESIDENCE」は、駅前の広大な都市公園の自然と調和した、オフィス、商業施設などが建ち並ぶエリアに立地。うめきた2期地区開発事業・グラングリーン大阪の完