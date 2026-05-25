生活雑貨などを扱う「ハンズ」は、渋谷のシンボルのひとつとして長年親しまれて来た「渋谷店」を閉店すると発表しました。ことし11月に閉店するのは、「ハンズ渋谷店」です。最終営業日はまだ決まっていませんが、48年の歴史に幕を下ろすことになります。ハンズは閉店の理由について、建物のオーナーと協議を続けてきたものの、老朽化などから契約更新に至らなかったと説明しています。ハンズ渋谷店は1978年に開業、ハンズの中で最