高市首相は、中東情勢の長期化を受け、ことし7月から9月の電気・ガス料金の補助として、予備費5000億円の支出を表明しました。3か月で5000円程度の負担軽減になるとしています。高市首相「今年の夏の電気料金は標準的なご家庭におきまして、（7〜9月の）3か月で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できます」高市首相は、電気・ガス料金の補助の財源として、今年度予算の予備費から5000億円を追加支出し、26日に閣議決定すると表明